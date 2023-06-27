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У Кременчуці та Сумах пролунали вибухи під час тривоги

Ілюстративне фото: у Кременчуці та Сумах пролунали вибухи (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кременчуці Полтавської області та Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначимо, що під час повідомлення про вибухи повітряна тривога охопила більше ніж половину областей України.

Проте станом на 12:07 було оголошено про відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Раніше у Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет з російських літаків бомбардувальників Ту-22м3.

Трагічна дата

Зазначимо, що рівно рік тому, 27 червня 2022 року, російські окупанти обстріляли Кременчук ракетами Х-22. Одна ракета влучила у торговельний центр "Амстор", де перебувало близько тисячі людей, а друга - у стадіон "Кремінь-Арена". Через обстріл ТЦ загинуло щонайменше 19 людей.

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КременчукСумська областьВибухвоздушная тревога