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Масштабна тривога в Україні. Повітряні сили попередили про пуски ракет (відбій)

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Київ, Вівторок 27 червня 2023 11:58
Масштабна тривога в Україні. Повітряні сили попередили про пуски ракет (відбій) Фото: 27 червня повітряна тривога оголошена в низці областей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Повітряна тривога в Україні сьогодні оголошена в низці областей. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена повітряна тривога

Станом на 11:58 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна тривога в Україні. Повітряні сили попередили про пуски ракет (відбій)

Що відомо про загрозу

За інформацією повітряних сил, було зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ. Далі про загрозу в хронологічному порядку:

  • є загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3,
  • пізніше стало відомо про пуски ракет,
  • ракети зайшли у повітряний простір із Сумщини і рухаються у напрямку Полтавщини.
  • рух ракет у напрямку Кременчука.

Вибух у Кременчуці та Сумах

ЗМІ повідомляють про вибух у Кременчуці Полтавської області.

Тим часом голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та міський голова Кременчука Віталій Малецький попереджають про ракетну загрозу.

Варто зазначити, що росіяни рівно рік тому вдарили ракетою по ТЦ "Амстор" в Кременчуці. Тоді внаслідок російського теракту загинули понад 20 осіб. А на момент атаки торговому центрі перебували близько тисячі людей.

ЗМІ також повідомляють про вибухи в Сумах.

Відбій тривоги

Станом на 12:12 відбій повітряної тривоги в областях.

Масштабна тривога в Україні. Повітряні сили попередили про пуски ракет (відбій)

В ОК "Південь" попереджали про імовірну підготовку Росії до нового удару

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поповнили свої запаси, зокрема і дронові, тож масовані атаки ворога, зокрема, будуть повторюватись.

"В Чорному морі корабельне угруповування скромне за мірками тих, яких вони розгортали зазвичай - 7 кораблів. Вони займаються розвідкою. Скоріш за все, готують наступний удар", - сказала Гуменюк.

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