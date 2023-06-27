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В Кременчуге и Сумах раздались взрывы во время тревоги

Иллюстративное фото: в Кременчуге и Сумах раздались взрывы (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кременчуге Полтавской области и Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что во время сообщения о взрывах воздушная тревога охватила более половины областей Украины.

Однако по состоянию на 12:07 было объявлено об отбое ракетной опасности по всем областям.

Ранее в Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов бомбардировщиков Ту-22м3.

Трагическая дата

Отметим, что ровно год назад, 27 июня 2022 года, российские оккупанты обстреляли Кременчуг ракетами Х-22. Одна ракета попала в торговый центр "Амстор", где находились около тысячи человек, а вторая - в стадион "Кремень-Арена". Из-за обстрела ТЦ погибли по меньшей мере 19 человек.

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КременчугСумская областьВзрыввоздушная тревога