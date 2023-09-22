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У Кременчуці пролунали звуки вибухів

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Кременчуці Полтавської області сьогодні, 22 вересня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кременчуці було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗС України повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку Кременчука

Атака на Кременчук

Нещодавно повідомлялось, що під час нічної атаки 20 вересня росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Тоді загарбники запустили кілька груп дронів-камікадзе по території України. Запуски здійснювались з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі БПЛА можуть змінювати маршрути, через що тривога була оголошена в багатьох регіонах України. Пізніше стало відомо про вибухи в Полтавській області.

В Генштабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 "шахеди", 17 з яких було знищено силами ППО.

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Російська ФедераціяКременчукПолтавская областьВійна в Україні