У Кременчуці пролунали звуки вибухів

У Кременчуці Полтавської області сьогодні, 22 вересня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кременчуці було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗС України повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку Кременчука.
Нещодавно повідомлялось, що під час нічної атаки 20 вересня росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.
Тоді загарбники запустили кілька груп дронів-камікадзе по території України. Запуски здійснювались з Курської та Бєлгородської областей РФ.
Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі БПЛА можуть змінювати маршрути, через що тривога була оголошена в багатьох регіонах України. Пізніше стало відомо про вибухи в Полтавській області.
В Генштабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 "шахеди", 17 з яких було знищено силами ППО.
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