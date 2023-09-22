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В Кременчуге раздались звуки взрывов

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кременчуге Полтавской области сегодня, 22 сентября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кременчуге были слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВС Украины сообщали о крылатой ракете, которая двигалась в направлении Кременчуга.

Атака на Кременчуг

Недавно сообщалось, что во время ночной атаки 20 сентября россияне обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

Тогда захватчики запустили несколько групп дронов-камикадзе по территории Украины. Запуски производились из Курской и Белгородской областей РФ.

Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что вражеские БПЛА могут менять маршруты, из-за чего тревога была объявлена во многих регионах Украины. Позже стало известно о взрывах в Полтавской области.

В Генштабе ВСУ отчитались, что враг запустил 24 "шахеда", 17 из которых были уничтожены силами ПВО.

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Российская ФедерацияКременчугПолтавская областьВойна в Украине