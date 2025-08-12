У Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Ввечері вівторка, 12 серпня, у Кременчуці, що у Полтавській області, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".
Близько 23:40 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кременчука, а також закликали місцевих перебувати в укритті. Попереджалось про загрозу балістичного удару.
А вже через деякий час ЗМІ повідомили, що у Кременчуці пролунали вибухи.
Нагадаємо, попереднього разу вибухи у Кременчуці лунали 25 липня. Тоді також повідомлялось про загрозу балістики. Також зранку 6 липня були повідомлення, що у Кременчуці ворог влучив у будівлю ТЦК, а також було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку згодом ліквідували.
Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.