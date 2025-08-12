ua en ru
У Києві та низці областей повторно оголошено тривогу через балістику

Вівторок 12 серпня 2025 23:40
У Києві та низці областей повторно оголошено тривогу через балістику Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу 12 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 12 серпня, повторно було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 22:35. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Попереджається про ракету, яка рухається у напрямку Кременчука.

Водночас, наразі у низці областей оголошено тривогу і через загрозу ударних ворожих дронів типу "Шахед".

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
У Києві та низці областей повторно оголошено тривогу через балістику

Нагадаємо, близько 21:05 у столиці та по областях також оголошувалась тривога через загрозу російської балстики.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

