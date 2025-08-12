У Києві та низці областей повторно оголошено тривогу через балістику

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 12 серпня, повторно було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 22:35. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили.

Попереджається про ракету, яка рухається у напрямку Кременчука.

Водночас, наразі у низці областей оголошено тривогу і через загрозу ударних ворожих дронів типу "Шахед".

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

