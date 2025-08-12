В Кременчуге прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Вечером вторника, 12 августа, в Кременчуге, что в Полтавской области, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".
Около 23:40 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кременчуга, а также призвали местных находиться в укрытии. Предупреждалось об угрозе баллистического удара.
А уже через некоторое время СМИ сообщили, что в Кременчуге прогремели взрывы.
Напомним, в предыдущий раз взрывы в Кременчуге раздавались 25 июля. Тогда также сообщалось об угрозе баллистики. Также утром 6 июля были сообщения, что в Кременчуге враг попал в здание ТЦК, а также были повреждены жилые дома. В результате атаки возник пожар, который впоследствии ликвидировали.
Напомним, что в ночь на 12 августа нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 9:00 известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных вернулось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.