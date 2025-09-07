У Кременчуці після удару РФ запустили безкоштовні автобуси через Дніпро: подробиці

Удар по мосту через Дніпро

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекрили.

Через це ряд потягів курсують з обмеженнями, або тимчасово відмінені. В УЗ зазначають, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.