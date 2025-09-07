В Кременчуге после удара РФ запустили бесплатные автобусы через Днепр: подробности

Отмечается, что автобусы будут курсировать с табличкой "Раковка - центр через г. Светловодск. Бесплатно". Первый рейс состоится в 11:30.

Маршрут следования:

Ул. Республиканская (конечная остановка №2 "Развилка") - ул. Макаренко - ул. И. Приходько - ул. В. Стуса - ул. Гайдамацкая - ул. Академика Герасимовича - с. Маламовка - с. Белецковка - г. Светловодск. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Власовка (ул. Молодежная) - с. Михайленки - с. Кривуши - г. Кременчуг (ул. Б. Хмельницкого - ул. Победы - ул. Университетская - ул. Небесной Сотни - остановка "Центр").

Обратный маршрут:

"Зуп. Центр" - ул. Небесной Сотни - ул. Университетская - ул. Победы - ул. Б. Хмельницкого - с. Кривуши - с. Михайленки - с. Власовка (ул. Молодежная) - г. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Белецковка - с. Маламовка - Кременчуг (ул. Академика Герасимовича - ул. Гайдамацкая - ул. В. Стуса - ул. И. Приходько - ул. Макаренко - ул. Республиканская, конечная остановка. №2 "Развилка").

По словам мэра города, ориентировочная продолжительность поездки - около 1 часа. Первое время автобусы будут отправляться в обоих направлениях по мере набора пассажиров, со временем будет введен график.

Расходы на перевозки компенсируются за счет Стабилизационного фонда Исполнительного комитета Кременчугского городского совета.