В Кременчуге после удара РФ запустили бесплатные автобусы через Днепр: подробности

В Кременчуге Полтавской области после удара РФ по мосту через Днепр запустили бесплатные автобусы с одного берега на другой через дамбу Кременчугского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
Отмечается, что автобусы будут курсировать с табличкой "Раковка - центр через г. Светловодск. Бесплатно". Первый рейс состоится в 11:30.
Маршрут следования:
Ул. Республиканская (конечная остановка №2 "Развилка") - ул. Макаренко - ул. И. Приходько - ул. В. Стуса - ул. Гайдамацкая - ул. Академика Герасимовича - с. Маламовка - с. Белецковка - г. Светловодск. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Власовка (ул. Молодежная) - с. Михайленки - с. Кривуши - г. Кременчуг (ул. Б. Хмельницкого - ул. Победы - ул. Университетская - ул. Небесной Сотни - остановка "Центр").
Обратный маршрут:
"Зуп. Центр" - ул. Небесной Сотни - ул. Университетская - ул. Победы - ул. Б. Хмельницкого - с. Кривуши - с. Михайленки - с. Власовка (ул. Молодежная) - г. Светловодск (Автостанция - ул. Героев Украины) - с. Белецковка - с. Маламовка - Кременчуг (ул. Академика Герасимовича - ул. Гайдамацкая - ул. В. Стуса - ул. И. Приходько - ул. Макаренко - ул. Республиканская, конечная остановка. №2 "Развилка").
По словам мэра города, ориентировочная продолжительность поездки - около 1 часа. Первое время автобусы будут отправляться в обоих направлениях по мере набора пассажиров, со временем будет введен график.
Расходы на перевозки компенсируются за счет Стабилизационного фонда Исполнительного комитета Кременчугского городского совета.
Напомним, что сегодня ночью в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрыли.
Из-за этого ряд поездов курсируют с ограничениями, или временно отменены. В УЗ отмечают, что в ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.