У Кременчуці перебої з електрикою та водою внаслідок масованої атаки дронами та "Кинджалами"

Атаки на Кременчук

Місто Кременчук Полтавської області в ніч на 7 грудня атакують дрони та "Кинджали". Про те, що швидкісні цілі рухаються на Кременчук, Повітряні сили ЗСУ інформували близько 01:30. Також повідомлялось, що у місті чутно вибухи.

Як повідомлялось, 8 листопада ворог також атакував Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі все місто залишилось без електропостачання.

Як пізніше розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут, ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина була травмована.

Крім того, через атаку в області було введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

В місті не працював електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути вивели додаткові одиниці автобусів.