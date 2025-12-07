В Кременчуге перебои со светом и водой в результате массированной атаки дронами и "Кинжалами"

Атаки на Кременчуг

Город Кременчуг Полтавской области в ночь на 7 декабря атакуют дроны и "Кинжалы". О том, что скоростные цели движутся на Кременчуг, Воздушные силы ВСУ информировали около 01:30. Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Как сообщалось, 8 ноября враг также атаковал Кременчуг. Вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре весь город остался без электроснабжения.

Как позже рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целился в объекты энергетической инфраструктуры.

По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек был травмирован.

Кроме того, из-за атаки в области были введены специальные графики аварийного отключения света.

В городе не работал электротранспорт, в связи с чем на маршруты вывели дополнительные единицы автобусов.