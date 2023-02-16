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У Кременчуці дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури

Фото: окупанти вночі атакували Полтавську область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області вночі зафіксували російські дрони та ракети. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Вночі дві російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у місті Кременчук. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, під час нічної атаки у Полтавській області зафіксували групу ворожих дронів, зокрема у Полтавському районі. Лунін зазначив, що спрацювала протиповітряна оборона. Про результати її роботи очільник області не повідомив.

Фото: росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Кременчуці (t.me/DMYTROLUNIN)

Нагадаємо, росіяни вночі випустили по Україні понад три десятки ракет, з них половину збили.

Так, у Львівській області три ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури, також є влучання у Кіровоградській області.

У місті Павлоград Дніпропетровської області ракети поцілили у підприємство та приватний будинок.

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