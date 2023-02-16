У Кременчуці дві ракети влучили в об'єкт інфраструктури

Вночі дві російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у місті Кременчук. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, під час нічної атаки у Полтавській області зафіксували групу ворожих дронів, зокрема у Полтавському районі. Лунін зазначив, що спрацювала протиповітряна оборона. Про результати її роботи очільник області не повідомив.

Фото: росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Кременчуці (t.me/DMYTROLUNIN)