В Кременчуге две ракеты попали в объект инфраструктуры

Ночью две российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Кременчуге. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, во время ночной атаки в Полтавской области зафиксировали группу вражеских дронов, в частности в Полтавском районе. Лунин отметил, что сработала противовоздушная оборона. О результатах ее работы глава области не сообщил.

Фото: россияне атаковали объект инфраструктуры в Кременчуге (t.me/DMYTROLUNIN)