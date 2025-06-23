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"Кременчук" дізнався потенційних суперників у хокейному єврокубку

Фото: "Кременчук" вдруге зіграє на міжнародній арені (ХК "Кременчук")
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) затвердила список команд-учасниць Континентального кубка сезону-2025/26. Серед них – чемпіон України "Кременчук", який представлятиме країну в престижному єврокубку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Оновлений формат і суперники

У майбутньому сезоні турнір пройде за дещо зміненим форматом. З 14-ти учасників, вісім – стартуватимуть з першого раунду й боротимуться в двох групах за дві путівки у півфінал.

На цьому етапі зіграють:

  • "Кременчук" (Україна)
  • "Мого" (Латвія)
  • "Будапешт" (Угорщина)
  • "Дьордьой" (Румунія)
  • "Панкс Вільнюс" (Литва)
  • "Сисак" (Хорватія)
  • "Црвена Звезда" (Сербія)
  • "Нарва" (Естонія)

Міста, де пройдуть матчі, будуть визначені після жеребкування груп. Міні-турніри першого раунду заплановані на 17-19 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфінального раунду, який відбудеться у листопаді.

У півфіналі до чотирьох переможців першого раунду доєднаються шість рейтинг-фаворитів змагання:

  • "ГКС Катовіце" (Польща)
  • "Ноттінгем Пантерс" (Велика Британія)
  • "Гернінг Блю Фокс" (Данія)
  • "Дюк д'Анже" (Франція)
  • "Торпедо" Усть-Каменогорськ (Казахстан)
  • "Кортіна" (Італія)

Цей етап пройде в листопаді. По дві найкращі команди з півфінальних груп вийдуть до грандфіналу, який відбудеться 15-18 січня 2026 року. Господарем вирішального етапу стане одна з команд-учасниць.

Другий шанс "Кременчука"

Для "Кременчука" це буде другий в історії виступ у Континентальному кубку. Вперше колектив з Полтавщини грав у європейському змаганні в сезоні-2022/23, однак не зміг подолати перший етап.

"Кременчук" представляє Україну як чинний чемпіон. У драматичній фінальній серії клуб здолав "Київ Кепіталз" з рахунком 4:3 за перемогами.

У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.

Раніше розповіли, як "Флорида" продовжила "канадське прокляття", залишивши Кубок Стенлі в США.

Також писали, що МОК на тлі послаблення санкцій ухвалив рішення про виступ російських хокеїстів на Олімпіаді.

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