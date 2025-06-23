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"Кременчуг" узнал потенциальных соперников в хоккейном еврокубке

Фото: "Кременчуг" во второй раз сыграет на международной арене (ХК "Кременчуг")
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила список команд-участниц Континентального кубка сезона-2025/26. Среди них - чемпион Украины "Кременчуг", который будет представлять страну в престижном еврокубке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обновленный формат и соперники

В будущем сезоне турнир пройдет по несколько измененному формату. Из 14-ти участников, восемь - будут стартовать с первого раунда и бороться в двух группах за две путевки в полуфинал.

На этом этапе сыграют:

  • "Кременчуг" (Украина)
  • "Мого" (Латвия)
  • "Будапешт" (Венгрия)
  • "Дьордьой" (Румыния)
  • "Панкс Вильнюс" (Литва)
  • "Сисак" (Хорватия)
  • "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Нарва" (Эстония)

Города, где пройдут матчи, будут определены после жеребьевки групп. Мини-турниры первого раунда запланированы на 17-19 октября. Победители групп выйдут в полуфинальный раунд, который состоится в ноябре.

В полуфинале к четырем победителям первого раунда присоединятся шесть рейтинг-фаворитов соревнования:

  • "ГКС Катовице" (Польша)
  • "Ноттингем Пантерс" (Великобритания)
  • "Хернинг Блю Фокс" (Дания)
  • "Дюк д'Анже" (Франция)
  • "Торпедо" Усть-Каменогорск (Казахстан)
  • "Кортина" (Италия)

Этот этап пройдет в ноябре. По две лучшие команды из полуфинальных групп выйдут в грандфинал, который состоится 15-18 января 2026 года. Хозяином решающего этапа станет одна из команд-участниц.

Второй шанс "Кременчуга"

Для "Кременчуга" это будет второе в истории выступление в Континентальном кубке. Впервые коллектив с Полтавщины играл в европейском соревновании в сезоне-2022/23, однако не смог преодолеть первый этап.

"Кременчуг" представляет Украину как действующий чемпион. В драматичной финальной серии клуб одолел "Киев Кэпиталз" со счетом 4:3 по победам.

В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.

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