В Кременчуге полицейский сломал руку мужчине, который отказывался от госпитализации

Прокуратура Кременчуга Полтавской области открыла уголовное дело против полицейского, который сломал руку местному жителю. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, сотрудники батальона местной патрульной полиции приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой одел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", - говорится в сообщении.

Полицейскому вменяют превышение служебных полномочий с применением насилия.

Напомним, в Государственном бюро расследований рассказали, сколько полицейских подозревается в применении пыток к задержанным.

Ранее в ГБР сообщали, что расследуют несколько тысяч уголовных дел по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.