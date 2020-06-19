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Стало известно, сколько полицейских подозревают в применении пыток

Новости » Общество     19.06.2020 - 09:32
Стало известно, сколько полицейских подозревают в применении пыток
Фото: Александр Бабиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала года полицейским объявили 262 подозрения, 9 из них - по пыткам

В Государственном бюро расследований заявили, что проблема пыток правоохранителями не является массовой, но все же имеет место. На данный момент 9 сотрудников полиции подозреваются в незаконных действиях в отношении граждан.

Об этом рассказал заместитель директора ГБР Александр Бабиков в интервью РБК-Украина.

По его словам, за весь 2019 год полицейским было объявлено 262 подозрения, 9 из которых - касательно пыток людей.

"В то же время в этом году вынесено уже 262 подозрения полицейским за пять месяцев, из них тоже 9 - по пыткам. Определенная проблема есть", - отметил Бабиков.

Он также рассказал, что уголовное дело открыли против полицейских, избивших участников протеста под Шевченковским судом.

Напомним, 15 мая несколько полицейских применили силу во время задержаний под Шевченковским райсудом, двух сотрудников отстранили.

Ранее в ГБР сообщали, что расследуют несколько тысяч уголовных дел по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины пытки
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