ГБР расследует около 5 тысяч дел по фактам насилия полицейских

Фото: Государственное бюро расследований (РБК-Украина)

В ГБР создали спецподразделения для расследования фактов насилия и пыток со стороны правоохранителей

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Эти преступления расследуют самые опытные следователи бюро.

Об этом заявил в.а. директора ГБР Александр Соколов, передает пресс-служба ведомства.

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка відбуоася в Офисе генпрокурора.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности тех, которые касаются жесткого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют опытные следователи Государственного бюро расследований", - сказал он.

Напомним, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в прошлом году было открыто 52 дела по факту пыток и 1629 дела по факту возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или спецсредств.

Как писало РБК-Украина, в прошлом месяце стало известно, что двое полицейских изнасиловали девочку в райотделе Киевской области.

После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции

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Автор: Надежда Собенко