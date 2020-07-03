У Кременчуці поліцейський зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації

Інцидент стався під час одягання наручників
Прокуратура Кременчука Полтавської області відкрила кримінальну справу проти поліцейського, який зламав руку місцевому жителю. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури.
За даними слідства, співробітники батальйону місцевої патрульної поліції приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації.
"Один з патрульних заломив чоловікові руки за спину і силою вдягнув кайданки. В результаті такого застосування спецзасобу потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток передпліччя", - йдеться в повідомленні.
Поліцейському закидають перевищення службових повноважень із застосуванням насильства.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань розповіли, скільки поліцейських підозрюється у застосуванні тортур до затриманих.
Раніше у ДБР повідомляли, що розслідують кілька тисяч кримінальних справ за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, у тому числі тортур.
Автор: Роман Калиниченко