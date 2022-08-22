Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании

Переговоры НАК "Нафтогаз Украины" по реструктуризации долга общей суммой 1,5 млрд долларов провалились во второй раз. На прошлой неделе бондхолдеры отказались принимать условия для отcрочки платежей на два года, предложенные компанией.

Первый раунд переговоров проходил в конце июля. Но держатели бумаг отказались от реструктуризации из-за того, что НАК предложил разные условия по трем выпускам евробондов. Кабмин тогда признал работу правления компании по реструктуризации неудовлетворительной и обязал согласовывать с ним все дальнейшие действия.

Таким образом, правительство заблокировало НАК возможность выплаты части долга в 393 млн долларов, срок погашения наступил 19 июля. "Нафтогаз" рассматривал вариант уплаты долга, чтобы сохранить кредитование от ЕБРР и, возможно, увеличить размер кредита с 300 млн долларов до 1 млрд. Сейчас, до завершения реструктуризации, этот кредит фактически заморожен.

В начале августа НАК подготовил второй пакет условий для бондхолдеров, которые полностью совпадали с минфиновскими. И 17 августа по итогу собрания кредиторов НАК сообщил, что компании не удалось получить согласия на двухлетнюю отсрочку выплат ни по одному из трех выпусков еврооблигаций. По бумагам с погашением в 2022 году кворум был, но голосов для поддержки не хватило. По двум другим выпускам с погашением в 2024 и 2026 годах кворума не было, поэтому 31 августа планируется созвать повторные сборы.

Очередной отказ кредиторов от условий НАК глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает вполне закономерным, поскольку они были хуже первоначальных.

"Второе предложение по деньгам хуже, чем первое. И кредиторам сейчас не с руки было бы на него согласиться, учитывая, что первый вариант они отбросили", - заявил он в комментарии РБК-Украина. К тому же, отметил эксперт, кредиторам, видимо, так и не удалось объяснить, зачем "Нафтогазу" закачивать в хранилища 19 млрд кубометров газа, когда потребление упало на 30%.

Что дальше будет делать "Нафтогаз"?

Сейчас у НАК два пути: выплатить долг в 393 млн долларов или начать переговоры о реструктуризации в третий раз, уже с новыми условиями. Эксперты считают, что, скорее всего, компания пойдет на следующий раунд переговоров.

"Нафтогазу" надо идти на третий заход по переговорам и улучшить условия для бондхолдеров. Выплачивать долг было бы не очень разумно", - сказал РБК-Украина заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

Подобного мнения придерживается и Александр Паращий. Улучшить условия для бондхолдеров, отметил он, можно путем предоставления государственных гарантий по всем трем выпускам бумаг (НАК единственная госкомпания, которая привлекала средства без госгарантий). В этом случае реструктуризация может завершиться успешно и для НАК снова откроется рынок для привлечения средств.

"Думаю, что правительство не согласится на выплату, хотя для "Нафтогаза" это был бы вариант для расширения возможностей привлечения средств. Правительству лучше пойти на предоставление госгарантий по долгу, хотя это увеличит долговую нагрузку на бюджет. Ведь именно правительство, а не "Нафтогаз" отвечает за энергетическую безопасность. Так что договариваться о новой реструктуризации, наверно, сложнее и это займет время. Но с точки зрения экономии денег это было бы более правильным", - считает Паращий.

Позиции "Нафтогаза" в переговорах о реструктуризации могут несколько ухудшиться из-за информации о выделении Канадой кредита в 350 млн долларов на закупку газа. У бондхолдеров появится новый аргумент, чтобы требовать улучшения условий для отсрочки платежей, учитывая, что НАК получит дополнительное финансирование.

Увольнение Витренко и новые назначения в ОП

Провал переговоров по реструктуризации во второй раз может стать дополнительным основанием для увольнения главы НАК Юрия Витренко. Информация о планах Офиса президента его заменить появилась еще в начале июля после нескольких скандалов, связанных с кадровой политикой и критикой правительства.

Речь идет об увольнении по инициативе Витренко руководителя "дочки" НАК, компании "Укртранснафта" – Николая Гавриленко за то, что он не увеличил импорт нефтепродуктов из Европы. Новому директору УТН Владимиру Цепенде тоже не удалось справиться с задачей. Витренко инициировал и его увольнение, однако правительство не поддержало идею главы НАК.

Негативно на имидже руководителя НАК отразился скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто. А публичная критика Кабмина и премьер-министра за решение о закачке 19 млрд кубометров газа еще больше ухудшили отношения между главой "Нафтогаза" и премьером Денисом Шмыгалем.

Еще одним основанием для отставки Витренко может быть невыполнение решения Кабмина о закачке газа на зиму. Уже ясно, что НАК не удастся накопить к октябрю 19 млрд кубометров газа, что признал и сам Витренко.

"К отопительному сезону маловероятно закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа", – сказал он в интервью НВ. Во-первых, для импорта газа нет денег, во-вторых, учитывая оставшееся время, физически невозможно увеличить запасы до такого уровня.

Кандидатов на место главы НАК с середины июля было трое. Среди них двое с опытом работы в компании и один сотрудник Офиса президента. По информации издания, претендентом на пост главы НАК является заместитель главы ОП Ростислав Шурма – это подтверждают и источники издания в Офисе президента. Сам Шурма не комментировал вероятность перехода на новую работу, но, по словам информированных собеседников, особого желания возглавить "Нафтогаз" у него нет.

Кто займет место заместителя главы ОП в случае ухода Шурмы – пока непонятно. По одной из версий, сферы ответственности заместителей главы ОП планировали пересмотреть с учетом назначения новых замов. Одним из них мог стать министр энергетики Герман Галущенко. Но эта информация пока не подтвердилась – источники издания сообщили, что до отопительного сезона планов менять руководство Минэнерго нет. Дальнейшая судьба Галущенко будет зависеть именно от подготовки отрасли к зиме.

Не подтвердилась информация о возможном переходе в ОП и самого Юрия Витренко. В случае увольнения из НАК в команде президента не хотели окончательно разрывать с ним отношения и собирались предложить другую должность. Рассматривались разные варианты – от перевода на дипломатическую работу до включения в команду ОП, где Витренко мог бы заняться темой, в которой уже проявил себя – взысканием с России компенсаций.

Но окончательное предложение для главы НАК еще не сформулировано. Так что после увольнения, которое, по информации издания, возможно в конце августа – начале сентября, Витренко, как выразился собеседник в ОП, "сможет отдохнуть".