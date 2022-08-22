Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії

Переговори НАК "Нафтогаз України" щодо реструктуризації боргу загальною сумою 1,5 млрд доларів провалилися вдруге. Минулого тижня бондхолдери відмовилися приймати умови для відстрочки платежів на два роки, запропоновані компанією.

Перший раунд переговорів проходив у кінці липня. Але власники паперів відмовилися від реструктуризації через те, що НАК запропонував різні умови за трьома випусками євробондів. Кабмін тоді визнав роботу правління компанії з реструктуризації незадовільною і зобов'язав погоджувати з ним всі подальші дії.

Таким чином, уряд заблокував НАК можливість виплати частини боргу в 393 млн доларів, термін погашення настав 19 липня. "Нафтогаз" розглядав варіант сплати боргу, щоб зберегти кредитування від ЄБРР і, можливо, збільшити розмір кредиту з 300 млн доларів до 1 млрд. Тепер, до завершення реструктуризації, цей кредит фактично заморожений.

На початку серпня НАК підготував другий пакет умов для бондхолдерів, які повністю збігалися з мінфінівськими. І 17 серпня за підсумком зборів кредиторів НАК повідомив, що компанії не вдалося отримати згоди на дворічну відстрочку виплат по жодному з трьох випусків єврооблігацій. За паперами з погашенням в 2022 році кворум був, але голосів для підтримки не вистачило. За двома іншими випусками з погашенням в 2024 і 2026 роках кворуму не було, тому 31 серпня планується скликати повторні збори.

Чергову відмову кредиторів від умов НАК глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає цілком закономірною, оскільки вони були гіршими за початкові.

"Друга пропозиція по грошах гірша, ніж перша. І кредиторам зараз не з руки було б на неї погодитися, враховуючи, що перший варіант вони відкинули", - заявив він у коментарі РБК-Україна. До того ж, зазначив експерт, кредиторам, мабуть, так і не вдалося пояснити, навіщо "Нафтогазу" закачувати в сховища 19 млрд кубометрів газу, коли споживання впало на 30%.

Що далі буде робити "Нафтогаз"?

Зараз у НАК два шляхи: виплатити борг в 393 млн доларів або почати переговори про реструктуризацію втретє, вже з новими умовами. Експерти вважають, що, швидше за все, компанія піде на наступний раунд переговорів.

"Нафтогазу" треба йти на третій захід по переговорам і поліпшити умови для бондхолдерів. Виплачувати борг було б не дуже розумно", – сказав РБК-Україна заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса.

Подібної думки дотримується і Олександр Паращій. Поліпшити умови для бондхолдерів, зазначив він, можна шляхом надання державних гарантій за всіма трьома випусками паперів (НАК єдина держкомпанія, яка залучала кошти без держгарантій). В цьому випадку реструктуризація може завершитися успішно і для НАК знову відкриється ринок для залучення коштів.

"Думаю, що уряд не погодиться на виплату, хоча для "Нафтогазу" це був би варіант для розширення можливостей залучення коштів. Уряду краще піти на надання держгарантій за боргом, хоча це збільшить боргове навантаження на бюджет. Адже саме уряд, а не "Нафтогаз" відповідає за енергетичну безпеку. Так що домовлятися про нову реструктуризацію, напевно, складніше і це займе час. Але з точки зору економії грошей це було б більш правильним", - вважає Паращій.

Позиції "Нафтогазу" в переговорах про реструктуризацію можуть дещо погіршитися через інформацію про виділення Канадою кредиту у 350 млн доларів на закупівлю газу. У бондхолдерів з'явиться новий аргумент, щоб вимагати поліпшення умов для відстрочки платежів, враховуючи, що НАК отримає додаткове фінансування.

Звільнення Вітренко і нові призначення в ОП

Провал переговорів щодо реструктуризації вдруге може стати додатковою підставою для звільнення голови НАК Юрія Вітренка. Інформація про плани Офісу президента його замінити з'явилася ще на початку липня після кількох скандалів, пов'язаних з кадровою політикою і критикою уряду.

Йдеться про звільнення з ініціативи Вітренка керівника "дочки" НАК, компанії "Укртранснафта" – Миколи Гавриленка за те, що він не збільшив імпорт нафтопродуктів з Європи. Новому директору УТН Володимиру Цепенді теж не вдалося впоратися із завданням. Вітренко ініціював і його звільнення, проте уряд не підтримав ідею глави НАК.

Негативно на іміджі керівника НАК відбився скандал з покупкою його радником Олегом Діденко елітного авто. А публічна критика Кабміну і прем'єр-міністра за рішення про закачування 19 млрд кубометрів газу ще більше погіршили відносини між главою "Нафтогазу" і прем'єром Денисом Шмигалем.

Ще однією підставою для відставки Вітренка може бути невиконання рішення Кабміну про закачування газу на зиму. Вже зрозуміло, що НАК не вдасться накопичити до жовтня 19 млрд кубометрів газу, що визнав і сам Вітренко.

"До опалювального сезону малоймовірно закачати в цілому ці 19 млрд кубометрів газу", – сказав він в інтерв'ю НВ. По-перше, для імпорту газу немає грошей, по-друге, враховуючи час, що залишився, фізично неможливо збільшити запаси до такого рівня.

Кандидатів на місце голови НАК з середини липня було троє. Серед них двоє з досвідом роботи в компанії і один співробітник Офісу президента. За інформацією видання, претендентом на пост глави НАК є заступник глави ОП Ростислав Шурма – це підтверджують і джерела видання в Офісі президента. Сам Шурма не коментував ймовірність переходу на нову роботу, але, за словами поінформованих співрозмовників, особливого бажання очолити "Нафтогаз" у нього немає.

Хто займе місце заступника глави ОП у разі відходу Шурми – поки незрозуміло. За однією з версій, сфери відповідальності заступників голови ОП планували переглянути з урахуванням призначення нових заступників. Одним з них міг стати міністр енергетики Герман Галущенко. Але ця інформація поки не підтвердилася – джерела видання повідомили, що до опалювального сезону планів міняти керівництво Міненерго немає. Подальша доля Галущенка залежатиме саме від підготовки галузі до зими.

Не підтвердилася інформація про можливий перехід в ОП й самого Юрія Вітренка. У разі звільнення з НАК в команді президента не хотіли остаточно розривати з ним стосунки і збиралися запропонувати іншу посаду. Розглядалися різні варіанти – від переведення на дипломатичну роботу до включення в команду ОП, де Вітренко міг би зайнятися темою, в якій вже проявив себе – стягненням з Росії компенсацій.

Але остаточна пропозиція для глави НАК ще не сформульована. Так що після звільнення, яке, за інформацією видання, можливо в кінці серпня – початку вересня, Вітренко, як висловився співрозмовник в ОП, "зможе відпочити".