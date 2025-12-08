Київ підвищує безпеку жінок у ЗСУ: як отримати до 50 тисяч за бронежилет

Депутати Київради внесли зміни до міської програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". Вони передбачають, зокрема, часткову компенсацію витрат на придбання жіночих бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про яку компенсацію за бронежилети йдеться

У КМДА розповіли, що задля підвищення безпеки жінок у Збройних силах України військовослужбовиці отримають часткову компенсацію за бронежилети.

Так, депутати Київської міської ради внесли зміни до міської програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць", якими передбачили часткову компенсацію витрат на придбання жіночих бронежилетів.

Зазначається, що кожна з військовослужбовиць зможе отримати до 50 тисяч гривень компенсації.

Чому жінки купують індивідуальні бронежилети

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда нагадала, що сьогодні у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок. При цьому більш як 5,5 тисячі з них виконують бойові завдання на передовій.

За словами посадовиці, стандартні бронежилети, які надає держава, "не враховують жіночу анатомію". Тож це "створює реальні ризики для здоров'я та під час виконання бойових завдань".

"Саме тому багато військовослужбовиць змушені купувати індивідуальні бронежилети за власні кошти. Місто має підтримати їх у цьому", - наголосила представниця КМДА.

Як отримати компенсацію витрат на бронежилет

Щоб отримати часткову компенсацію витрат на придбання жіночих бронежилетів, військовослужбовицям необхідно подати заяву до Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб" (вул. Хрещатик, 25 або вул. Хрещатик, 36).

При цьому потрібно надати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує призов за мобілізацією або укладення контракту (який надає командир військової частини);

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) - за наявності;

фінансовий документ про придбання жіночого бронежилета;

реквізити банківського рахунка (IBAN).

Телефон гарячої лінії "Київ мілітарі хаб" для консультацій: 0 800 300 633.

Дзвонити можна у робочі години: з 9:00 до 17:30 - з понеділка по четвер, до 16:00 - у п'ятницю. Обідня перерва - з 13:00 до 14:00.

Фінансування на часткову компенсацію вартості авто

Насамкінець українцям розповіли, що Київрада передбачила також додаткове фінансування на часткову компенсацію вартості автомобілів для Захисників та Захисниць з інвалідністю І та II груп.

Уточнюється, що наразі місто вже профінансувало часткову компенсацію за 38 придбаних автомобілів.

За словами Хонди, це - продовження системної роботи міста над посиленням ветеранської політики.

"Місто працює в постійному діалозі з ветеранською спільнотою. Усі актуальні потреби та ініціативи ми намагаємось враховувати у програмах підтримки. Наш пріоритет - доступна, своєчасна та ефективна допомога ветеранам. Усі рішення формуються у партнерстві з ветеранськими організаціями", - констатувала вона.