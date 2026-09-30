Кредити з державною доплатою 5,5%: нові умови для великого бізнесу

Пільгові кредити стали основним інструментом держави для залучення приватних грошей у відбудову.

"Держава дає вам ресурс вартістю інфляції, ви вкладаєте свій ресурс паралельно – і поїхали відбудовувати", – описав принцип заступник міністра економіки Єгор Перелігін на Форумі економічної стійкості Forbes Ukraine.

Що дає програма

Держава компенсує частину відсотків через Національну установу розвитку: позичальник платить базову ставку мінус 5,5 п. р., решту доплачує бюджет. Торговим компаніям кредити доступні на поповнення оборотного капіталу – для розрахунків із виробниками і постачальниками за поставлені товари.

Хто наступний у черзі

Мінекономіки доопрацьовує зміни до постанови №28 – програми доступних кредитів "5-7-9%". Зміни розраховані на тих, "хто працює з рітейлерами, з постачальниками, виробниками, які працюють на постачання у великі мережі".

Окрім того, відомство розглядає ширше застосування політичного страхування ризиків (PRI) у комбінації з довгостроковими кредитами західних партнерів. Ця послідовність кроків може допомогти зробити кредити для українських підприємств більш доступними.

Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки збитки українського бізнесу від атак РФ можуть сягати 10 мільярдів доларів.

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