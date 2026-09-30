Кредиты с государственной доплатой 5,5%: новые условия для крупного бизнеса

Льготные кредиты стали основным инструментом государства для привлечения частных денег в восстановление.

"Государство дает вам ресурс стоимостью инфляции, вы вкладываете свой ресурс параллельно – и поехали восстанавливать", – описал принцип замминистра экономики Егор Перелигин на Форуме экономической устойчивости Forbes Ukraine.

Что дает программа

Государство компенсирует часть процентов через Национальное учреждение развития: заемщик платит базовую ставку минус 5,5 т.р., остальное доплачивает бюджет. Торговым компаниям кредиты доступны для пополнения оборотного капитала – для расчетов с производителями и поставщиками за поставленные товары.

Кто следующий в очереди

Минэкономики дорабатывает изменения в постановление №28 – программы доступных кредитов "5-7-9%". Изменения рассчитаны на тех, "кто работает с ритейлерами, с поставщиками, производителями, работающими на поставку в большие сети".

Кроме того, ведомство рассматривает более широкое применение политического страхования рисков (PRI) в сочетании с долгосрочными кредитами западных партнеров. Эта последовательность шагов может помочь сделать кредиты для украинских предприятий более доступными.

Напомним, по оценке Минэкономики убытки украинского бизнеса от атак РФ могут достигать 10 миллиардов долларов .

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