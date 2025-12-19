Кредит для України обійдеться ЄС у 3 млрд євро щорічних відсотків, - Politico

На саміті в Брюсселі країни ЄС домовилися залучити 90 млрд євро спільного боргу протягом 2026-2027 років для підтримки України у війні проти Росії.

За оцінками високопосадовців Європейської комісії, це рішення обійдеться бюджету ЄС у близько 3 млрд євро щорічно лише на виплату відсотків, починаючи з 2028 року.

Кошти мають гарантувати, що військовий та державний бюджет України не вичерпається вже навесні, адже у 2026 році Київ очікує бюджетний дефіцит у понад 70 млрд євро.

Перші виплати стартують раніше - у 2027 році відсотки за боргом коштуватимуть близько 1 млрд євро.

Важливо, що Україна не зобов’язана повертати сам кредит доти, доки Росія не завершить війну і не виплатить репарації. Якщо цього не станеться, ЄС може пролонгувати борг на невизначений термін або ж повернутися до ідеї використання заморожених активів РФ.

Не всі країни блоку братимуть участь у розподілі боргового навантаження. Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися долучатися фінансово, але погодилися не блокувати рішення. Для цього Єврокомісія запропонує механізм посиленої співпраці, який дозволить 24 країнам діяти без консенсусу всіх членів.

Фінансова підтримка України

Раніше ЄС намагався погодити використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні, однак ініціатива наштовхнулася на серйозний спротив.

Бельгія виступила проти такого підходу, адже більшість активів зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear.

Саме позиція бельгійського уряду, зокрема прем’єр-міністра Барта де Вевера, який вимагав необмежених гарантій від потенційних ризиків, змусила європейських лідерів шукати альтернативу - спільне запозичення.

Рішення ухвалене на тлі заяв російського диктатора Путіна про намір продовжувати війну, що робить фінансову підтримку України критично важливою для її стійкості вже на п’ятому році повномасштабного протистояння.

Таким чином, ЄС фактично визнав, що допомога Україні - це довгострокове фінансове зобов’язання, за яке доведеться платити вже зараз.