Кредит недоверия: сможет ли Украина договориться о новой программе с МВФ

В Киеве на прошлой неделе завершила работу миссия Международного валютного фонда. Две недели эксперты МВФ говорили с украинскими чиновниками о новой трехлетней программе расширенного финансирования, вызовах, которые стоят перед экономикой Украины и планах по реформам.

Для премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства это был первый приезд миссии МВФ. Издание Financial Times как раз в ходе визита экспертов Фонда опубликовало статью, в которой со ссылкой на Гончарука шла речь о том, что власти ищут компромисс с Игорем Коломойским по поводу ПриватБанка.

Олигарх, как известно, не оставляет попыток оспорить национализацию банка в судах, чтобы вернуть его себе или как минимум получить компенсацию. В Кабмине, цитируя премьер-министра, в день публикации материала FT сообщили, что внимательно изучают ситуацию вокруг банка, но переговоры ни с кем не ведут.

Незадолго до выхода этой статьи Гончарук вместе с президентом Владимиром Зеленским и руководителями его Офиса встречался с Игорем Коломойским, о чем сообщила пресс-служба главы государства, опубликовав их совместное фото. И что важно: после статьи FT ни Зеленский, ни кто-либо из ОП, в отличие от Гончарука, не стали опровергать переговоры с Коломойским по ПриватБанку. Как ни странно, это сделал сам олигарх, подтвердив, что никаких переговоров нет.

Вместе с тем Коломойским в очередной раз заявил, что не собирается уступать в этом вопросе, сохраняя виды на банк. По его версии, на момент национализации в финучреждении было 60 млрд гривен, принадлежащих акционерам – непосредственно самому Коломойскому и экс-совладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову.

В Нацбанке и Минфине – нынешнем акционере банка, с такой позицией не соглашаются. На момент национализации, как неоднократно подчеркивали в НБУ, капитал банка был отрицательным, и правительству пришлось докапитализировать финучреждение на сумму свыше 150 млрд гривен. Государство пытается взыскать эти деньги с бывших акционеров.

Фото: t.me/OP_UA

В апреле этого года, когда Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску Коломойского, в МВФ стали на сторону НБУ и Минфина, заявив, что в 2016 году они поддержали решение о национализации, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы страны.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", – говорил в апреле постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Учитывая позицию МВФ в вопросе ПриватБанка, неудивительно, что эксперты Фонда задавали чиновникам вопросы по этому делу, особенно после публикации в FT. "В МВФ хотели от нашей стороны больше ясности. Им непонятно, какие могут быть приняты шаги, принимая во внимание предыдущие судебные решения и заявления уже новой власти. И им не нравится, что с момента интервью Гончарука по ПриватБанку не было никаких комментариев и позиции со стороны президента и его администрации", – рассказал РБК-Украина собеседник, знакомый с ходом переговоров с МВФ.

В Фонде также обеспокоены давлением на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и правление Нацбанка. По словам информированного собеседника, в МВФ опасаются, что новая власть, говоря о своей поддержки независимости НБУ, на самом деле будет пытаться заменить некоторых топ-менеджеров НБУ. Формальный повод для кадровых решений может дать комиссия Верховной рады, которая займется расследованием действий руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах.

"Отношение комиссии к НБУ может быть предвзятым. То, что они говорят, что будут расследовать эти дела, выглядит так, как-будто они намерены преследовать руководство НБУ, а не владельцев банков, которые довели их до неплатежеспособности", – говорит собеседник.

Фонду, по его словам, нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Коломойского в вопросе ПриватБанка, а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Впрочем, пока неясно в каком виде Фонд захочет получить эти гарантии – публичные заявления президента и премьера, какие-то изменения в законодательство или что-то другое.

Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. При этом, как уточнил собеседник, по сугубо экономической части – проекту госбюджета, земельной реформе и планах по приватизации – у правительства с миссией МВФ состоялась достаточно продуктивная дискуссия.

Владимир Зеленский на встрече с миссией МВФ (www.president.gov.ua)

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что без историй с ПриватБанком и давления на руководство НБУ, в том числе и его экс-главу Валерию Гонтареву, МВФ мог бы быть куда покладистее по новой программе.

"Инвесторов справедливо беспокоит вопрос влияния Коломойского и его людей на принятие решений. В окружении президента таких людей много. МВФ хочет видеть четкие гарантии, что этот вопрос закрыт и его больше не будут поднимать ни на уровне президента, ни правительства. Если такие гарантии они в каком-то виде увидят, проблем быть не должно. Должен быть месседж, что дело закрыто, что никаких компенсаций не будет, что ПриватБанк был национализирован правильно и законно", – рассуждает Боярчук.

У правительства, по его мнению, есть не больше трех месяцев, чтобы договориться о продолжении сотрудничества с МВФ. После чего отсутствие нового соглашения с Фондом начнет сказываться на настроениях инвесторов.

"Укрепление, которое мы видим по гривне, происходит в основном за счет портфельных инвесторов. Они заходили сюда с базовым допущением, что программа МВФ на сто процентов будет. Если убрать это допущение, они фактически начнут закрывать свои позиции и выходить отсюда. У них не будет оправдания, почему они настолько серьезно рискуют в этой стране", – говорит эксперт.

На данный момент экономическая повестка для страны складывается далеко не самым худшим образом. Если говорить о потребностях в валюте для выплат по внешнему долгу, то картина не является настолько критичной, как в первой половине года, когда приходилось считать каждые 100 млн долларов и ожидать успешного размещения облигаций, напомнил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Сейчас такой срочности, как в начале года, нет. Но, учитывая, что в следующем году у нас пиковые выплаты по внешнему долгу, в том числе и из бюджетных денег – около 5 млрд долларов, то проблема никуда не девается", – пояснил Вышлинский.

Аналитики международного агентства S&P указывают, что хотя актуальность новой программы МВФ для Украины действительно снизилась по сравнению с концом прошлого года, такая договоренность послужит важным сигналом для инвесторов и упростит правительству доступ к льготным кредитам от других международных финансовых организаций.

Отказ от ранее проведенных реформ потенциально может подорвать перспективы Украины на пути нового соглашения с МВФ. Это же касается и договоренностей с бывшими владельцами ПриватБанка. По мнению экспертов S&P, такой шаг может потенциально повредить отношениям с МВФ и другими кредиторами.

Эксперты соглашаются, что, помимо вопросов с ПриватБанком и ситуации вокруг НБУ, по большому счету, нет причин, из-за которых МВФ может отказать Украине в новой программе. Тем более что, как отметил Глеб Вышлинский, условия, которые были не закрыты по еще действующей программе, уже выполнены, как, к примеру, принятие закона о "сплите".

Кроме того, правительство уже внесло в парламент законопроект о земельной реформе – один из наиболее проблемных вопросов для украинских властей.

"Если читать релиз МВФ между строк, в нем написано, что особенно продуктивными были переговоры по вопросам монетарной и фискальной политики. По тому, что касается базовых аспектов экономической политики, которые традиционно беспокоят Фонд, здесь вопросов нет", – добавил Вышлинский.

МВФ, исходя из предыдущего опыта работы с Украиной, как правило, предпочитал дождаться окончательной версии госбюджета, прежде чем утвердить новую программу, пересмотреть меморандум или выделить очередной транш.

"Мы понимаем, что нынешняя власть не популисты с точки зрения финансовой политики, они не бросятся печатать деньги и раздувать дефицит. Но, возможно, Фонд действительно решил не рисковать, и параллельно четко указал, что есть вопросы по ПриватБанку", – предположил исполнительный директор ЦЭС.

По его мнению, при желании Кабмин и парламент могут уже в ноябре принять бюджет, выполнив все обязательства перед Фондом, а в начале декабря – выйти на утверждение новой программы.