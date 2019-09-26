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Миссия МВФ в Украине продемонстрировала поддержку инициатив Киева, - Зеленский

Новости » Политика    26.09.2019 - 21:55
Миссия МВФ в Украине продемонстрировала поддержку инициатив Киева, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский рассказал об ожиданиях от сотрудничества с МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине продемонстрировала поддержку идей украинских властей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бондхолдерами, передает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, Украина намерена сотрудничать с МВФ для поддержки макроэкономики, привлечения иностранных инвестиций и проведения реформ для развития экономики.

"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины сообщали, что переговоры с Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Миссия МВФ, которая начала работу в Украине 12 сентября, продолжает встречаться с украинскими чиновниками.

Как писало РБК-Украина, по данным агентства Bloomberg, Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования EFF. Киев рассчитывает на программу объемом 5 млрд долларов.

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