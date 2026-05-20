Кредит ЄС на 90 млрд євро не піде на зарплати українським військовим: у чому причина

"Суттєві зміни в планах державних видатків (наприклад, збільшення видатків на персонал у сфері оборони), що виходять за рамки узгодженої бюджетної траєкторії за програмою МВФ і бюджетом на 2026 рік, повинні супроводжуватися додатковими ресурсами, насамперед завдяки збільшенню внутрішніх доходів бюджету", - ідеться в коментарі.

Водночас у ЄК зазначили, що питання про збільшення виплат військовим може потребувати ухвалення Верховною Радою змін до бюджету та обговорення з Міжнародним валютним фондом у контексті чинної кредитної програми МВФ.

Україна з минулого року намагалася домовитися з Єврокомісією про фінансування зарплат військовослужбовцям за рахунок кредиту ЄС. У ЗМІ навіть з'являлася інформація про узгодження цього питання.

На початку травня джерела РБК-Україна, знайомі з результатами переговорів, говорили, що ЄС зайняла в цьому питанні досить жорстку позицію і не дає згоди використовувати кошти кредиту на виплати військовим.

На що піде кредит ЄС

90 млрд євро кредитних коштів від ЄС буде надано за двома каналами: 30 млрд євро - на бюджетну підтримку і 60 млрд євро - на інвестиції в оборонну промисловість.

"Напрямок бюджетної підтримки допоможе підтримувати надання основних державних послуг. Він не прив'язаний до будь-яких конкретних витрат, а призначений для покриття термінових фінансових потреб України. Важливо, щоб бюджетна траєкторія України залишалася відповідно до зобов'язань за програмою МВФ, зокрема щодо забезпечення стійкості державного боргу", - зазначили в ЄК.

Фінансування буде йти через програми Ukraine Facility і Macro-Financial Assistance (MFA)

У рамках Ukraine Facility за рахунок кредитних коштів забезпечуватиметься підтримка галузей подвійного призначення - з цивільним та оборонним застосуванням.

До них належать виробництво безпілотників нового покоління, передові навігаційні та комунікаційні системи, авіаційні та космічні технології, а також ключові металургійні потужності.

"Ці галузі відіграватимуть важливу роль у підтримці майбутньої економіки України та її довгострокової стійкості", - зазначили в ЄК.

Оборонний напрямок USL (Ukraine Financing Strategy) призначений для фінансування закупівель оборонної продукції в української промисловості, а також у виробників з ЄС і країн Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, а за наявності обґрунтування - і з інших третіх країн.

"Цей компонент не може фінансувати військові витрати, такі як зарплати військовослужбовців", - резюмували в Єврокомісії.