Кредит ЕС на 90 млрд евро не пойдет на зарплаты украинским военным: в чем причина

"Существенные изменения в планах государственных расходов (например, увеличение расходов на персонал в сфере обороны), выходящие за рамки согласованной бюджетной траектории по программе МВФ и бюджету на 2026 год, должны сопровождаться дополнительными ресурсами, прежде всего за счет увеличения внутренних доходов бюджета", - говорится в комментарии.

При этом в ЕК отметили, что вопрос об увеличении выплат военным может потребовать принятия Верховной Радой изменений в бюджет и обсуждения с Международным валютным фондом в контексте действующей кредитной программы МВФ.

Украина с прошлого года пыталась договориться с Еврокомиссией о финансировании зарплат военнослужащим за счет кредита ЕС. В СМИ даже появлялась информация о согласовании этого вопроса.

В начале мая источники РБК-Украина, знакомые с результатами переговоров, говорили, что ЕС заняла в этом вопросе довольно жесткую позицию и не дает согласия использовать средства кредита на выплаты военным.

На что пойдет кредит ЕС

90 млрд евро кредитных средств от ЕС будут предоставлены по двум каналам: 30 млрд евро - на бюджетную поддержку и 60 млрд евро - на инвестиции в оборонную промышленность.

"Направление бюджетной поддержки поможет поддерживать предоставление основных государственных услуг. Оно не привязано к каким-либо конкретным расходам, а предназначено для покрытия срочных финансовых потребностей Украины. Важно, чтобы бюджетная траектория Украины оставалась в соответствии с обязательствами по программе МВФ, в частности по обеспечению устойчивости государственного долга", - отметили в ЕК.

Финансирование будет идти через программы Ukraine Facility и Macro-Financial Assistance (MFA)

В рамках Ukraine Facility за счет кредитных средств будет обеспечиваться поддержка отраслей двойного назначения - с гражданским и оборонным применением.

К ним относятся производство беспилотников нового поколения, передовые навигационные и коммуникационные системы, авиационные и космические технологии, а также ключевые металлургические мощности.

"Эти отрасли будут играть важную роль в поддержке будущей экономики Украины и ее долгосрочной устойчивости", - отметили в ЕК.

Оборонное направление USL (Ukraine Financing Strategy) предназначено для финансирования закупок оборонной продукции у украинской промышленности, а также у производителей из ЕС и стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а при наличии обоснования - и из других третьих стран.

"Этот компонент не может финансировать военные расходы, такие как зарплаты военнослужащих", - резюмировали в Еврокомиссии.