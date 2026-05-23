Кредит на 90 млрд не закриває питання, Литва повертає тему активів РФ

"Це ще не кінець"

Виступаючи на форумі GLOBSEC у Празі, Будріс заявив, що Європа має повернутися до обговорення заморожених російських активів, шукаючи способи підтримати Україну фінансово й посилити тиск на Москву щодо мирної угоди.

За його словами, угода про безвідсотковий кредит для України на 90 млрд євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва. "Це ще не кінець", - сказав міністр про дискусію щодо активів.

Він назвав знерухомлені в Європі російські державні активи "реальним ресурсом підтримки України" та "реальним важелем, щоб змусити Росію до переговорів".

Чому ЄС обрав кредит

ЄС обрав варіант безвідсоткової позики на 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, а не пряме використання заморожених активів РФ.

Причиною стали юридичні заперечення з боку Бельгії та політичний спротив низки країн, зокрема Угорщини.

Згодом Угорщина зняла своє вето щодо позики, проте питання активів залишилося невирішеним: лідери ЄС зберегли за собою право спрямувати активи на погашення боргу, якщо Росія не сплатить репарації.

Питання не закрите

На запитання, чи хоче він повернути тему заморожених активів на розгляд, Будріс відповів ствердно.

"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання. Це питання не закрите", - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна потребуватиме значного фінансування й після того, як вичерпається чинний пакет підтримки.

"Хто вірить, що після цих двох років не буде потреби в грошах на наступні роки?" - сказав Будріс. Він додав, що цьогоріч Київ усе ще стикається з дефіцитом коштів на потреби безпеки та оборони.