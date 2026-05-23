Кредит на 90 млрд не закрывает вопрос, Литва возвращает тему активов РФ

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Евросоюз вернуть в повестку дня вопрос использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По его словам, прошлогоднее соглашение о кредите для Киева лишь отложило этот спор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению замороженных российских активов, ища способы поддержать Украину финансово и усилить давление на Москву по мирному соглашению.
По его словам, соглашение о беспроцентном кредите для Украины на 90 млрд евро было полезным шагом, но не окончательным ответом на долгосрочные потребности Киева. "Это еще не конец", - сказал министр о дискуссии по активам.
Он назвал обездвиженные в Европе российские государственные активы "реальным ресурсом поддержки Украины" и "реальным рычагом, чтобы заставить Россию к переговорам".
ЕС выбрал вариант беспроцентного займа на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, финансируемый за счет заимствований ЕС, а не прямое использование замороженных активов РФ.
Причиной стали юридические возражения со стороны Бельгии и политическое сопротивление ряда стран, в частности Венгрии.
Впоследствии Венгрия сняла свое вето по займу, однако вопрос активов остался нерешенным: лидеры ЕС сохранили за собой право направить активы на погашение долга, если Россия не оплатит репарации.
На вопрос, хочет ли он вернуть тему замороженных активов на рассмотрение, Будрис ответил утвердительно.
"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Этот вопрос не закрыт", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Украина будет нуждаться в значительном финансировании и после того, как иссякнет действующий пакет поддержки.
"Кто верит, что после этих двух лет не будет потребности в деньгах на следующие годы?" - сказал Будрис. Он добавил, что в этом году Киев все еще сталкивается с дефицитом средств на нужды безопасности и обороны.
Напомним, 23 апреля Европейский Совет одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро.
В середине мая ЕС готовился утвердить условия кредита, что должно было приблизить Киев к первому траншу более 9 млрд евро в июне.
По данным Politico, средства предназначены прежде всего на оборону, в частности на закупку беспилотников.
Вопрос замороженных активов РФ при этом оставался открытым. В мае Нидерланды пытались возобновить в ЕС дискуссию о механизме передачи Украине до 210 млрд евро российских активов для финансирования обороны.
Против использования этих средств ранее выступали Болгария, Франция, Италия и Мальта, а Европейский центральный банк предупреждал о рисках для доверия к евро.