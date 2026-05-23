Кредит на 90 млрд не закрывает вопрос, Литва возвращает тему активов РФ

"Это еще не конец"

Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, Будрис заявил, что Европа должна вернуться к обсуждению замороженных российских активов, ища способы поддержать Украину финансово и усилить давление на Москву по мирному соглашению.

По его словам, соглашение о беспроцентном кредите для Украины на 90 млрд евро было полезным шагом, но не окончательным ответом на долгосрочные потребности Киева. "Это еще не конец", - сказал министр о дискуссии по активам.

Он назвал обездвиженные в Европе российские государственные активы "реальным ресурсом поддержки Украины" и "реальным рычагом, чтобы заставить Россию к переговорам".

Почему ЕС выбрал кредит

ЕС выбрал вариант беспроцентного займа на 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, финансируемый за счет заимствований ЕС, а не прямое использование замороженных активов РФ.

Причиной стали юридические возражения со стороны Бельгии и политическое сопротивление ряда стран, в частности Венгрии.

Впоследствии Венгрия сняла свое вето по займу, однако вопрос активов остался нерешенным: лидеры ЕС сохранили за собой право направить активы на погашение долга, если Россия не оплатит репарации.

Вопрос не закрыт

На вопрос, хочет ли он вернуть тему замороженных активов на рассмотрение, Будрис ответил утвердительно.

"Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Этот вопрос не закрыт", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина будет нуждаться в значительном финансировании и после того, как иссякнет действующий пакет поддержки.

"Кто верит, что после этих двух лет не будет потребности в деньгах на следующие годы?" - сказал Будрис. Он добавил, что в этом году Киев все еще сталкивается с дефицитом средств на нужды безопасности и обороны.