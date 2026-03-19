Кредит на 90 млрд євро для України: лідери ЄС дали позитивний прогноз щодо першого траншу

15:42 19.03.2026 Чт
2 хв
Коли Україна отримає перші гроші в рамках кредиту на 90 млрд євро?
aimg Іван Носальський
Фото: голова Євроради Антоніу Кошта, президент України Володимир Зеленський та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Процес усе ще блокує Угорщина.

Під час саміту ЄС лідери привітали затвердження кредиту на 90 млрд євро для України на законодавчому рівні.

"(Єврорада - ред.) очікує першого траншу для України на початок квітня. У цьому контексті вона також закликає активізувати роботу з третіми країнами, щоб допомогти закрити дефіцит, що залишився, у 30 млрд євро у фінансуванні України", - ідеться в повідомленні.

Вето Угорщини

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу підтримали виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 рр. ще в грудні минулого року.

Для того, щоб Україна почала отримувати гроші, країнам ЄС було необхідно затвердити кілька процедурних рішень.

Після того, як Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба" і транзит російської нафти через українську територію було припинено, Угорщина почала блокувати всі ініціативи ЄС, які стосуються допомоги Україні. У тому числі вона заблокувала одне з процедурних рішень для надання кредиту.

Кілька днів тому Україна погодилася, щоб нафтопровід відремонтували коштом ЄС. Але прем'єра Угорщини Віктора Орбана це не влаштувало. Він попередив, що поки російська нафта не буде знову надходити в Угорщину "Дружбою", Будапешт продовжить блокувати кредит для України.

