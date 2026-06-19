Кредит на 90 млрд євро, санкції проти РФ та поставки ППО: саміт ЄС підбив підсумки щодо України

Лідери ЄС за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі узгодили документ, що стосується України та європейської оборони й безпеки. Блок надасть допомогу Україні та має намір посилити тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву, опубліковану на сайті Європейської ради.
За підсумками зустрічі лідери підтвердили непохитну підтримку незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.
"Європейський Союз продовжуватиме надавати широку політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу у координації з партнерами та союзниками, які поділяють його погляди", - йдеться у публікації.
Крім того, сторони дійшли таких ключових положень:
"У світлі серйозних загроз і викликів безпеці, а також агресивної війни Росії проти України, яка залишається екзистенційною проблемою для Європейського Союзу, обороноздатність Європи має бути рішуче підвищена не пізніше 2030 року", - підсумували на саміті ЄС.
Нагадаємо, що крім саміту Європейської ради, в Європі також відбулася 35-та сесія засідання у форматі "Рамштайн". За її підсумками міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що на засіданні було оголошено про нові пакети військової допомоги нашій країні на суму близько 4 млрд доларів.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський теж підбив підсумки серії зустрічей у Європі та зазначив, що всі європейці впевнені: разом із Києвом зупинити диктатора РФ Володимира Путіна все-таки вдасться.