Кредит на 90 млрд євро, санкції проти РФ та поставки ППО: саміт ЄС підбив підсумки щодо України

За підсумками зустрічі лідери підтвердили непохитну підтримку незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати широку політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу у координації з партнерами та союзниками, які поділяють його погляди", - йдеться у публікації.

Крім того, сторони дійшли таких ключових положень:

ЄС вітає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу країни до блоку та очікує відкриття решти п’яти кластерів на основі підходу за заслугами;

кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі Києва;

Єврорада підтримує завершення війни дипломатичним шляхом і готова брати більш активну участь у цьому процесі;

Євросоюз готовий зробити свій внесок у забезпечення надійних гарантій безпеки для України, зокрема, через "коаліцію охочих" та співпрацю зі США. Зокрема, через місії EUMAM та EUAM. Також ЄС готовий здійснювати моніторинг припинення вогню;

в ЄС закликали активізувати зусилля щодо надання Україні допомоги у терміновому відновленні, реконструкції та енергетики до наступної зими, а також забезпечити якнайшвидший ремонт захисного купола Чорнобиля;

ЄС, як і раніше, відданий підтримці відновлення України, тому очікує на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться 25–26 червня у Гданську;

Єврорада висловлює надію, що перший транш із кредиту на 90 млрд доларів буде надано вже до кінця червня;

Євросоюз закликає прискорити постачання та виробництво засобів ППО, боєприпасів, дронів і ракет для України;

Єврорада, як і раніше, рішуче налаштована посилити тиск на Росію і тому закликає якомога швидше ухвалити 21-й пакет санкцій;

лідери закликали негайно припинити будь-яку допомогу Росії у її війні проти України та засудили залучення військ з КНДР та іншу підтримку Росії з боку Ірану та Білорусі;

також у ЄС закликали РФ і Білорусь негайно повернути в Україну всіх незаконно вивезених українських дітей.

"У світлі серйозних загроз і викликів безпеці, а також агресивної війни Росії проти України, яка залишається екзистенційною проблемою для Європейського Союзу, обороноздатність Європи має бути рішуче підвищена не пізніше 2030 року", - підсумували на саміті ЄС.