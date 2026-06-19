Кредит на 90 млрд евро, санкции против РФ и поставки ПВО: саммит ЕС подвел итоги по Украине

Лидеры ЕС по итогам саммита Евросовета в Брюсселе согласовали документ, который касается Украины и европейской обороны и безопасности. Блок окажет помощь Украине и намерен усилить давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на сайте Европейского совета.
По итогам встречи лидеры подтвердили непоколебимую поддержку независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности.
"Европейский союз продолжит оказывать широкую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу в координации с партнерами и союзниками, разделяющими его взгляды", - говорится в публикации.
Помимо этого, стороны пришли к следующим ключевым положениям:
"В свете серьезных угроз и вызовов безопасности, а также агрессивной войны России против Украины, которая остается экзистенциальной проблемой для Европейского союза, обороноспособность Европы должна быть решительно повышена не позднее 2030 года", - резюмировали на саммите ЕС.
Напомним, что помимо саммита Евросовета, в Европе также также прошла 35-я сессия заседания в формате "Рамштайн". По ее итогам министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании было объявлено о новых пакетах военной помощи нашей стране на сумму около 4 млрд долларов.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский тоже подвел итоги серии встреч в Европе и отметил, что все европейцы уверены, что вместе с Киевом остановить диктатора РФ Владимира Путина таки получится.