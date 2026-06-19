Кредит на 90 млрд евро, санкции против РФ и поставки ПВО: саммит ЕС подвел итоги по Украине

По итогам встречи лидеры подтвердили непоколебимую поддержку независимости Украины, ее суверенитету и территориальной целостности.

"Европейский союз продолжит оказывать широкую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу в координации с партнерами и союзниками, разделяющими его взгляды", - говорится в публикации.

Помимо этого, стороны пришли к следующим ключевым положениям:

ЕС приветствует приветствует открытие первого переговорного кластера по вступлению страны в блок и ожидает открытие остальных пяти кластеров на основе подхода по заслугам;

границы не должны меняться меняться силой и путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева;

Евросовет поддерживает завершение войны дипломатическим путем и готов участвовать более активно в этом процессе;

Евросоюз готов внести свой вклад в обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины, в частности, через "коалицию желающих" и сотрудничество с США. В частности, через миссии EUMAM и EUAM. Также ЕС готов мониторить прекращение огня;

в ЕС призвали активизировать усилия по помощи Украине в срочном восстановлении, реконструкции и энергетики до следующего зимы, а также обеспечить скорейший ремонт защитного купола Чернобыля;

ЕС по-прежнему привержен поддержке восстановления Украины, поэтому ожидает Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 25-26 июня в Гданьске;

Евросовет выражает надежду, что первый транш из кредита 90 млрд долларов - будет уже до конца июня;

Евросоюз призывает ускорить поставки и производство ПВО, боеприпасов, дронов и ракет для Украины;

Евросовет по-прежнему полон решимости усилить давление на Россию и поэтому призывает как можно скорее принять 21-й пакет санкций;

лидеры призвали немедленно прекратить любую помощь России в ее войне против Украины, и осудили привлечение войск из КНДР и иную поддержку России со стороны Ирана и Беларуси;

также в ЕС призвали РФ и Беларусь немедленного вернуть в Украину всех незаконно вывезенных украинских детей.

"В свете серьезных угроз и вызовов безопасности, а также агрессивной войны России против Украины, которая остается экзистенциальной проблемой для Европейского союза, обороноспособность Европы должна быть решительно повышена не позднее 2030 года", - резюмировали на саммите ЕС.