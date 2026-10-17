Не лише ШІ та ядерний конфлікт: вчені назвали 17 головних загроз для людства

До 2100 року людство може зіштовхнутися із ризиком повного вимирання через зловживання ШІ або ядерний конфлікт. Такого висновку дійшла міжнародна група експертів Комісії The Lancet із глобальних загроз здоров'ю у XXI столітті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на IFL Science .

17 ключових загроз

Науковці ідентифікували 17 основних чинників, які загрожують здоров'ю та життю людей протягом наступних 75 років.

Для оцінки масштабів ризиків дослідники використали метрику DALYs - кількість років здорового життя, втрачених через хвороби, інвалідність або передчасну смерть.

Серед найнебезпечніших сценаріїв, здатиних спричинити загибель цивілізації:

використання штучного інтелекту для розробки смертоносного біологічного озброєння;

ядерний конфлікт із подальшим "ядерним голодом" через викиди сажі та затінення сонячного світла;

кліматична криза та масове забруднення повітря;

дитяче недоїдання та поширення антимікробної резистентності;

різке скорочення міжнародної гуманітарної та медичної допомоги.

Аналітики підкреслюють: ймовірність критичних сценаріїв залишається відносно низькою, але їхні наслідки будуть катастрофічними.

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Нерівність ризиків і скорочення міжнародної допомоги

Структура загроз суттєво різниться залежно від рівня доходів у різних регіонах.

У заможних країнах основну небезпеку становлять неінфекційні захворювання, зокрема ожиріння та проблеми з ментальним здоров'ям. Натомість у бідних регіонах більшість утрат пов'язана із соціальними чинниками та низьким рівнем освіти.

Окрему увагу вчені приділили скороченню бюджетів міжнародної допомоги з боку ключових донорів.

За розрахунками авторів, обвал або суттєве урізання грантів на охорону здоров'я може коштувати людству до 1,5 мільярда років здорового життя до 2100 року, причому майже 70 відсотків цих утрат припаде на країни Африки на південь від Сахари.

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Заклик до дій, а не до паніки

До складу комісії увійшли 35 провідних світових експертів, а результати роботи презентують на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні. Дослідники наголошують, що їхня мета - не залякати суспільство, а надати урядам чітку карту ризиків для ухвалення ефективних рішень.

За оцінками авторів, утримання глобального потепління на рівні 1,8 °C замість песимістичного сценарію в 4,4 °C дозволить зберегти 1,89 мільярда років здорового життя.

Комісія планує оновлювати свій рейтинг щороку, закликаючи лідерів інвестувати у правильні технологічні інновації та системно зміцнювати медицину.