ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Не лише ШІ та ядерний конфлікт: вчені назвали 17 головних загроз для людства

08:11 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Не лише ШІ та ядерний конфлікт: вчені назвали 17 головних загроз для людства Науковці вирахували ризик вимирання людей вже у цьому столітті (фото: Magnific)
Додати як бажане джерело в Google

До 2100 року людство може зіштовхнутися із ризиком повного вимирання через зловживання ШІ або ядерний конфлікт. Такого висновку дійшла міжнародна група експертів Комісії The Lancet із глобальних загроз здоров'ю у XXI столітті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на IFL Science.

17 ключових загроз

Науковці ідентифікували 17 основних чинників, які загрожують здоров'ю та життю людей протягом наступних 75 років.

Для оцінки масштабів ризиків дослідники використали метрику DALYs - кількість років здорового життя, втрачених через хвороби, інвалідність або передчасну смерть.

Серед найнебезпечніших сценаріїв, здатиних спричинити загибель цивілізації:

  • використання штучного інтелекту для розробки смертоносного біологічного озброєння;
  • ядерний конфлікт із подальшим "ядерним голодом" через викиди сажі та затінення сонячного світла;
  • кліматична криза та масове забруднення повітря;
  • дитяче недоїдання та поширення антимікробної резистентності;
  • різке скорочення міжнародної гуманітарної та медичної допомоги.

Аналітики підкреслюють: ймовірність критичних сценаріїв залишається відносно низькою, але їхні наслідки будуть катастрофічними.

Читайте більше: Всесвіт уникнув миттєвої загибелі: вчені розкрили секрет "космічного локдауну"

Нерівність ризиків і скорочення міжнародної допомоги

Структура загроз суттєво різниться залежно від рівня доходів у різних регіонах.

У заможних країнах основну небезпеку становлять неінфекційні захворювання, зокрема ожиріння та проблеми з ментальним здоров'ям. Натомість у бідних регіонах більшість утрат пов'язана із соціальними чинниками та низьким рівнем освіти.

Окрему увагу вчені приділили скороченню бюджетів міжнародної допомоги з боку ключових донорів.

За розрахунками авторів, обвал або суттєве урізання грантів на охорону здоров'я може коштувати людству до 1,5 мільярда років здорового життя до 2100 року, причому майже 70 відсотків цих утрат припаде на країни Африки на південь від Сахари.

Не пропустіть: Часу на евакуацію немає: вчені змоделювали ядерний підрив астероїда

Заклик до дій, а не до паніки

До складу комісії увійшли 35 провідних світових експертів, а результати роботи презентують на Всесвітньому саміті охорони здоров'я у Берліні. Дослідники наголошують, що їхня мета - не залякати суспільство, а надати урядам чітку карту ризиків для ухвалення ефективних рішень.

За оцінками авторів, утримання глобального потепління на рівні 1,8 °C замість песимістичного сценарію в 4,4 °C дозволить зберегти 1,89 мільярда років здорового життя.

Комісія планує оновлювати свій рейтинг щороку, закликаючи лідерів інвестувати у правильні технологічні інновації та системно зміцнювати медицину.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці
Новини
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів