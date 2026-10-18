Висока ціна польоту на Марс: вчені виявили приховану загрозу для астронавтів

Космічні польоти можуть мати відкладені наслідки для здоров’я - до такого висновку дійшли дослідники Медичного коледжу Вісконсина. Експерименти на тваринах допомогли виявити ризики, які можуть проявитися не одразу після впливу космічного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику PLOS .

Як вчені відтворили умови глибокого космосу?

Оскільки створити повноцінну лабораторію за межами захисного магнітного поля Землі все ще неможливо, вчені використали спеціальні наземні протоколи NASA.

Для експерименту залучили щурів середнього віку - це відповідає віку досвідчених астронавтів.

Імітація умов проходила у два етапи

Моделювання невагомості: за допомогою спеціальних підвісів задні лапи щурів піднімали під кутом 30 градусів протягом 30 днів. Це викликало зміщення рідин до голови та зняло навантаження з нижньої частини тіла.

Симуляція космічної радіації: у Лабораторії космічної радіації NASA при Брукгейвенській національній лабораторії тварин піддавали впливу симулятора simGCRsim, який використовує важкі іони силікону та заліза разом із високошвидкісними протонами.

Після інтенсивного опромінення та місяця перебування у підвішеному стані за тваринами спостерігали протягом року, що еквівалентно приблизно 25 рокам людського життя.

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Що виявили дослідники?

Результати спостережень виявилися невтішними для майбутніх пілотованих місій на Марс.

Вчені зафіксували, що доза радіації у 1,5 грея викликала розвиток периваскулярного фіброзу - сполучної тканини, яка огортає коронарні судини та здавлює їх, суттєво підвищуючи ризик інфаркту.

Навіть при нижчих дозах, очікуваних під час трирічного польоту на Марс, через рік після опромінення рубці розвинулися у 83 відсотків досліджуваних тварин.

При цьому самі симптоми виявлялися не одразу, а через тривалий час.

Крім того, космічне випромінювання у комбінації з невагомістю завдало важкого удару по імунній системі.

Якого саме?

Втрата природних кілерів: у селезінці щурів кількість так званих NK-клітин, які знищують віруси та пухлини, скоротилася на дві третини.

Блокування відновлення: якщо після самої лише невагомості імунітет згодом відновлювався, то додавання радіації назавжди пригнічувало здатність кісткового мозку реагувати на фізіологічний стрес.

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Мутації у ДНК та прискорене старіння

Генетичний аналіз білих кров'яних тілець через 235 днів після опромінення виявив стійкі мутації, пов'язані з клональним гематопоезом невизначеного потенціалу (CHIP).

На Землі цей процес зазвичай супроводжує природне старіння, коли мутовані клітини крові починають витісняти здорові.

Викликаний радіацією CHIP учетверо підвищує ризик виникнення інфарктів і інсультів через запалення стінок артерій, а також збільшує ймовірність розвитку лейкемії.

Вчені зазначають, що радіація фактично "прискорила цокання біологічного годинника" серцево-судинної системи.

Водночас автори дослідження підкреслюють наявні обмеження експерименту: радіацію тварини отримали одноразово, а не поступово протягом років, а у дослідах брали участь лише особини чоловічої статі.