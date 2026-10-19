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Загадка розширення Всесвіту: вчені знайшли докази еволюції темної енергії

08:11 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Загадка розширення Всесвіту: вчені знайшли докази еволюції темної енергії Поворотний момент в астрофізиці: темна енергія виявилася непостійною (фото: DESI/FermiLab)
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Темна енергія, яка прискорює розширення Всесвіту, могла змінювати свої властивості з часом - це ставить під сумнів одну з ключових моделей сучасної космології.

Спираючись на нові дані, зокрема спостереження DESI, дослідники Стамбульського технічного університету запропонували теоретичне пояснення такої еволюції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Забута "гілка" гравітації та від'ємна густина

Щоб пояснити нові спостереження, міжнародна команда під керівництвом професора Озґюра Акарсу звернулася до альтернативної теорії - так званої телепаралельної гравітації.

Замість класичного викривлення простору-часу (за Ейнштейном - прим. ред.), вона описує гравітацію через обертання або "кручення" простору.

У чому різниця?

  • Раніше вчені відкидали один із математичних варіантів цієї теорії через те, що він припускав від'ємну щільність темної енергії.

  • Дослідники свідомо зняли це обмеження та прорахували сценарій, за якого цей параметр міг змінюватися.

  • Розрахунки показали, що у перші мільярди років після Великого вибуху темна енергія мала від'ємну щільність.

  • Приблизно 9,5 мільярда років тому цей показник перетнув нульову позначку і відтоді став додатним.

Цей перехід виник природним шляхом із самої математичної структури рівнянь, без потреби впроваджувати штучні додаткові змінні.

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Вирішення давніх суперечок та напруги Габбла

Отримані висновки добре збігаються з даними спектроскопа DESI, який малює тривимірну карту мільйонів галактик і фіксує ознаки того, що темна енергія може еволюціонувати з часом.

Ба більше, такий підхід допомагає розв'язати проблему "напруги Габбла" - конфлікту між теоретичними розрахунками та реальними вимірюваннями швидкості розширення Всесвіту.

Тепер науковці готуються протестувати цю модель на повному масиві даних DESI, що охоплює понад 47 мільйонів космічних об'єктів.

Якщо гіпотеза підтвердиться, це кардинально змінить уявлення людства про фундаментальні закони фізики та еволюцію нашого світу.

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