Країни Заходу засудили поставки зброї з КНДР до Росії

У спільній заяві, яку підписали США,

Варто зазначити, що минулого тижня

Військова співпраця між КНДР та Росією

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Вона, зокрема, надає країні-агресору військову допомогу.

Ще наприкінці вересня західні ЗМІ писали про те, що Північна Корея постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди, а також ракети типу "Катюша".

За даними розвідки США, російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром ЗМІ повідомили, що КНДР могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.