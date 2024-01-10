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Країни Заходу засудили поставки зброї з КНДР до Росії

Фото: США разом із союзниками засудили поставки зброї з КНДР Росії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

США та майже 40 країн партнерів засудили поставки зброї з Північної Кореї до Росії та її використання Москвою у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У спільній заяві, яку підписали США, 

Варто зазначити, що минулого тижня 

Військова співпраця між КНДР та Росією

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Вона, зокрема, надає країні-агресору військову допомогу.

Ще наприкінці вересня західні ЗМІ писали про те, що Північна Корея постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди, а також ракети типу "Катюша".

За даними розвідки США, російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром ЗМІ повідомили, що КНДР могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

 

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КНДРВійна Росії проти України