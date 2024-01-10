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Страны Запада осудили поставки оружия из КНДР в Россию

Фото: США вместе с союзниками осудили поставки оружия из КНДР России (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

США и почти 40 стран-партнеров осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию и ее использование Москвой в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении, которое подписали

Следует отметить, что на прошлой неделе

Военное сотрудничество между КНДР и Россией

Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, оказывает стране-агрессору военную помощь.

Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".

По данным разведки США, российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре СМИ сообщили, что КНДР могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

 

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