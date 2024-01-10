Страны Запада осудили поставки оружия из КНДР в Россию

США и почти 40 стран-партнеров осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию и ее использование Москвой в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В совместном заявлении, которое подписали
Следует отметить, что на прошлой неделе
Северная Корея является союзником России в войне против Украины. Она, в частности, оказывает стране-агрессору военную помощь.
Еще в конце сентября западные СМИ писали о том, что Северная Корея поставляет в Россию 152-мм артиллерийские снаряды, а также ракеты типа "Катюша".
По данным разведки США, российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
Вскоре СМИ сообщили, что КНДР могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.
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