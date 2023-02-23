Країни Західної Європи повинні швидше передавати Україні військову техніку, - Польща

Країни Західної Європи мають швидше та щедріше постачати Україні військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Reuters.
"Я хотів би, щоб країни Західної Європи були такими самими, як Данія та Польща", - заявив Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що військові поставки до України мають бути швидкими та щедрішими.
"Давайте будемо відвертими. Якби не США, Польща та Великобританія, можливо, Україна не вижила б ні перших кількох тижнів, ні перших кількох місяців", - додав Моравецький.
Голова уряду Данії Метте Фредеріксен додала, що Європа не може допустити поразки України, а отже треба надавати необхідну допомогу Україні.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 лютого, уряди Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну.
Раніше Матеуш Моравецький заявляв, що Польща може передати Україні винищувачі Міг-29, проте лише в рамках коаліції.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом будівництво хабу з ремонту та модернізації танків Leopard, які незабаром будуть передані Україні.
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