Страны Западной Европы должны быстрее передавать Украине военную технику, - Польша

"Я хотел бы, чтобы страны Западной Европы были такими же, как Дания и Польша", - заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что военные поставки в Украину должны быть более быстрыми и щедрыми.

"Давайте будем откровенными. Если бы не США, Польша и Великобритания, возможно, Украина не выжила бы ни первые несколько недель, ни первые несколько месяцев", - добавил Моравецкий.

Глава правительства Дании Мэтте Фредериксен добавила, что Европа не может допустить поражения Украины, а значит, нужно оказывать необходимую помощь Украине.