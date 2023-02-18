Польща планує створити ремонтний центр для танків Leopard, - прем'єр
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом будівництво хабу з ремонту та модернізації танків Leopard, які незабаром будуть передані Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Сьогодні я зустрінуся з керівництвом Rheinmetall, щоб продовжити ці переговори. Ми хочемо не тільки модернізувати танки Leopard, які є у нас на складі, але й ті, які будуть повертатися з України. Ми хочемо мати можливість ремонтувати та модернізувати" - сказав Моравецький.
Він зазначив, що у Польщі вже створено "різні виробничі потужності з випуску боєприпасів різного калібру для власного постачання, а також для України".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща планує передати Україні Leopard 2 упродовж місяця-двох. В цей термін мають й відправити й танки PT-91 (модернізована версія Т-72).
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