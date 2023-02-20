Прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння на Україну

У понеділок, 20 лютого, уряди Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

"Ми разом поставляємо зброю. Ми говорили про нові поставки озброєння в Україну, щоб якнайшвидше настав світ, щоб повернулася стабільність і можна було нормально розвиватися", - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністри обох країн зазначили, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.

"Щоб повернутись до нормального стану речей, впоратися з інфляцією, треба перемогти Росію", - заявив Моравецький.

Наприкінці голови урядів додали, що Італія та Польща ідентично дивляться на питання додаткових поставок зброї Україні.