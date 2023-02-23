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Страны Западной Европы должны быстрее передавать Украине военную технику, - Польша

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Четверг 23 февраля 2023 17:45
Страны Западной Европы должны быстрее передавать Украине военную технику, - Польша Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Западной Европы должны быстрее и щедрее поставлять Украине военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое приводит Reuters.

"Я хотел бы, чтобы страны Западной Европы были такими же, как Дания и Польша", - заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что военные поставки в Украину должны быть более быстрыми и щедрыми.

"Давайте будем откровенными. Если бы не США, Польша и Великобритания, возможно, Украина не выжила бы ни первые несколько недель, ни первые несколько месяцев", - добавил Моравецкий.

Глава правительства Дании Мэтте Фредериксен добавила, что Европа не может допустить поражения Украины, а значит, нужно оказывать необходимую помощь Украине.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, правительства Польши и Италии обсудили новые поставки вооружения в Украину.

Ранее Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине истребители Миг-29, но только в рамках коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard, которые в скором времени будут переданы Украине.

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