Країни Перської затоки готові платити Ірану за прохід Ормузом, - Reuters

Ормуз стане платним

Оман представив Ірану план, підтриманий державами Перської затоки. Йдеться про судноплавство в Ормузькій протоці, яке включає збір добровільних зборів за його використання.

Про це повідомили 28 липня агентству Reuters джерело в країнах Перської затоки та західний дипломат.

Цей план може бути основою припинення перебоїв у торгівлі через протоку, викликаних війною Ізраїлю проти Ірану, зазначили у виданні.

Згідно з пропозицією Омана, Іран не здійснюватиме одноосібний контроль, а стягнення плати буде добровільним, пише Reuters з посиланням на джерела.

Ця система буде аналогічна тій, що діє в Малакській протоці в Азії. Там Індонезія, Малайзія та Сінгапур просять судна вносити добровільні внески для:

фінансування судноплавства,

охорони навколишнього середовища,

пошуково-рятувальних операцій.

Джерело в країнах Перської затоки повідомило, що станом на вечір 27 липня офіційної відповіді від Ірану на цю пропозицію не надходило. Оманські офіційні особи зустрічалися з іранцями в Тегерані минулих вихідних.

Ситуація в Ормузькій протоці

Після нападу США та Ізраїлю 28 лютого Іран фактично закрив протоку для суден, окрім своїх власних.

Досягнута у червні угода між США та Іраном частково відновила його роботу. Проте на початку липня вона призупинилася, коли Іран обстріляв судна.

Іран заявив, що хоче керувати протокою нарівні з Оманом, яка контролює протилежний берег. І, відповідно, стягувати плату за послуги з суден, які її використовують.

Вашингтон хоче повернутися до статус-кво, що існував до війни, коли суди могли вільно проходити без жодних платежів. У США заявляють, що стягнення обов'язкових зборів є незаконним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном ведуться "хороші переговори", але пригрозив відновити удари при негативних результатах. Іран заперечує спроби поновити переговори з американцями.

Ціни на нафту

Завершення американської бомбардувальної кампанії у вихідні призвело до падіння цін на нафту приблизно на 8% у понеділок. Падіння ціни продовжилося у вівторок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися більш ніж на 2,5% і до середини вівторка ранку становили близько 86 доларів за барель.