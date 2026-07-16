США завдали нових ударів по Ірану, щоб відкрити Ормуз

США повернулися до активних бойових дій проти Ірану через блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування США у Х та Bloomberg.

США знову атакують Іран

16 липня США завдали нових ударів по Ірану. Це відбувається на п'ятий день після того, як обсяги судноплавства в Ормузькій протоці різко скоротилися.

За даними Центрального командування США, атаки розпочалися о 14:00 за східним часом. Американські війська мали на меті "подальше послаблення іранського військового потенціалу".

Що робить Іран

Іран відповів на попередні удари США обстрілом американських баз у Кувейті та Йорданії. Збройні сили Кувейту заявили про вибухи через перехоплення ворожих цілей системами ППО.

Тегеран, схоже, не буде відступати перед попередженням президента США Дональда Трампа щодо авіаударів по іранських електростанціях та мостах, поки вони не відкриють Ормузьку протоку, пише видання.

"Доки США не приймуть іранську правову систему, ця протока залишатиметься закритою", - заявив речник іранської армії.

Ба більше, Іран звернувся до своїх союзників-хуситів у Ємені з проханням закрити ще один нафтовий маршрут у Червоному морі. Це станеться, якщо США завдадуть удару по енергетичній мережі Ірану, повідомляє Reuters.

Що відбувається в Ормузькій протоці

Комерційний рух через протоку наразі є рідкісним. Транзитні перевезення в основному обмежувалися суднами, пов’язаними з Іраном. Тим більше, що вони використовували північний маршрут, схвалений Тегераном, додає Bloomberg.

Хоча деякі нафтові вантажі перетинають протоку, не повідомляючи про своє місцезнаходження.

Загострення на Близькому Сході

На тлі ескалації з початку минулого тижня США відновили блокаду іранських портів та скасували відмову від санкцій щодо нафти. Блокада була вперше запроваджена у квітні, а потім знята з підписанням мирної угоди.

Іранський ріал знецінився за останній місяць приблизно на 20%, ніж до тимчасової угоди зі США, пише видання.

Ціни на нафту марки Brent досягли близько 85 доларів за барель. Вони зросли на 11% через відновлення військових дій.

Віце-президент США Джей Ді Венс відкинув думку про те, що переговори з Іраном є марними. Він запевнив, що США не хочуть розгортати наземні війська в Ірані.

"Ми не збираємося надсилати 150000 сухопутних військ, щоб здійснити зміну режиму, якщо самі люди на місцях не захочуть досягти цього результату, - заявив він.

Остання хвиля атак США прийшлася на військові об’єкти на півдні Ісламської Республіки:

радари,

ракети,

безпілотники.

Хоча бомбардування Ірану не є такими інтенсивним, ніж у розпал війни в березні та на початку квітня.