RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Страны Персидского залива готовы платить Ирану за проход Ормузом, - Reuters

15:45 28.07.2026 Вт
2 мин
Взносы предполагаются на добровольной основе
aimg Елена Бджола
Фото: судна в Ормузcкой протоке (Getty Images)

Оман представил план платного прохождения кораблей по Ормузскому проливу. Иран также будет получать часть доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ормуз станет платным

Оман представил Ирану план, поддержанный государствами Персидского залива. Речь идет о судоходстве в Ормузском проливе, которое включает в себя сбор добровольных сборов за его использование.

Об этом сообщил 28 июля агентству Reuters источник в странах Персидского залива и западный дипломат.

Этот план может служить основой прекращения перебоев в торговле через пролив, вызванный войной Израиля против Ирана, отметили в издании.

Согласно предложению Омана, Иран не будет осуществлять единоличный контроль, а взимание платы будет добровольным, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Эта система будет аналогична действующей в Малакском проливе в Азии. Там Индонезия, Малайзия и Сингапур просят средства передвижения вносить добровольные взносы для:

  • финансирование судоходства,
  • охраны окружающей среды,
  • поисково-спасательных операций

Источник в странах Персидского залива сообщил, что на вечер 27 июля официального ответа от Ирана на это предложение не поступало. Оманские официальные лица встречались с иранцами в Тегеране в минувшие выходные.

Ситуация в Ормузском проливе

После нападения США и Израиля 28 февраля Иран фактически закрыл пролив для судов, кроме своих собственных.

Достигнутое в июне соглашение между США и Ираном частично возобновило его работу. Однако в начале июля она приостановилась, когда Иран обстрелял суда.

Иран заявил, что хочет управлять проливом наравне с Оманом, который контролирует противоположный берег. И, соответственно, взимать плату за услуги с судов, использующих ее.

Вашингтон хочет вернуться к статус-кво, существовавшему до войны, когда судна могли свободно проходить без всяких платежей. В США заявляют, что взыскание обязательного сбора является незаконным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном ведутся "хорошие переговоры", но пригрозил возобновить удары при отрицательных результатах. Иран отрицает попытки возобновить переговоры с американцами.

Цены на нефть

Завершение американской бомбардировочной кампании в выходные привело к падению цен на нефть примерно на 8% в понедельник. Падение цены продолжилось во вторник.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились более чем на 2,5% и к середине вторника утра составляли около 86 долларов за баррель.

Напомним, 22 июля Трамп заявил, что военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.

16 июля США вернулись к активным боевым действиям против Ирана из-за блокирования Ормузского пролива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранОманОрмузский пролив