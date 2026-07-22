У країні НАТО: український виробник розширив випуск турбін для дронів

Ці силові установки планують виготовляти в Україні та встановлювати на безпілотники, які використовуватимуть Сили оборони.

Документ про партнерство було підписано під час міжнародної авіакосмічної виставки Farnborough International Airshow. Реалізація проекту відбуватиметься поетапно: наразі сторони працюють над остаточним погодженням ліцензійної угоди.

На першому етапі планується створення складального виробництва та сертифікованого сервісного центру. Згодом компанії мають намір перейти до більш глибокої локалізації виробництва двигунів. За словами представників Airlogix, це дозволить забезпечити безперебійне постачання силових установок для нових поколінь безпілотників компанії.

У PBS Group підтвердили домовленості та повідомили, що, окрім виробництва в Україні, безпілотники Airlogix із двигунами PBS також випускатимуть у Чехії. Початково ця продукція буде орієнтована на потреби українського ринку.

У чеській компанії наголосили, що партнерство об'єднує багаторічний досвід PBS у сфері авіаційних двигунів із динамічним розвитком української індустрії безпілотних систем.