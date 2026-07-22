В стране НАТО: украинский производитель расширил выпуск турбин для дронов

Эти силовые установки планируют производить в Украине и устанавливать на беспилотники, которые будут использовать силы обороны.

Документ о партнерстве был подписан во время международной авиакосмической выставки Farnborough International Airshow. Реализация проекта будет происходить поэтапно: стороны работают над окончательным согласованием лицензионного соглашения.

На первом этапе планируется создание сборочного производства и сертифицированного сервисного центра. Позже компании намерены перейти к более глубокой локализации производства двигателей. По словам представителей Airlogix, это позволит обеспечить бесперебойную поставку силовых установок для новых поколений беспилотников компании.

В PBS Group подтвердили договоренности и сообщили, что кроме производства в Украине беспилотники Airlogix с двигателями PBS также будут выпускать в Чехии. Первоначально эта продукция будет ориентирована на потребности украинского рынка.

В чешской компании подчеркнули, что партнерство объединяет многолетний опыт PBS в сфере авиационных двигателей с динамичным развитием украинской индустрии беспилотных систем.